ВСУ атаковали гуманитарный штаб в Запорожской области – ранен один человек

ВСУ нанесли удар по зданию администрации в селе Сладководном Запорожской области, в котором расположены гуманитарный штаб и отделение почты. В результате обстрела пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Противник бил прицельно, чтобы нарушить работу важного социального объекта. В здании выбиты стекла, повреждена оргтехника, есть разрушения», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Пострадал 37-летний мужчина, у него осколочное ранение в ногу.

В здании уже начались восстановительные работы.

Мелитополь, Наталья Петрова

