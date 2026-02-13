Глыба льда упала на детей с крыши музея в Нижнем Новгороде: пострадали пятеро

В Нижнем Новгороде из-за схода наледи с крыши музея травмы получить пять детей. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района города.

Пострадавшие доставлены в больницу. По предварительным данным, четверо детей находятся в состоянии легкой степени тяжести, один ребенок – в состоянии средней тяжести, передает «Интерфакс».

Наледь сошла с крыши административного здания на улице Рождественской. Дети пришли с родителями на экскурсию в музей, расположенный в этом здании.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube