13 февраля 2026

Глыба льда упала на детей с крыши музея в Нижнем Новгороде: пострадали пятеро

В Нижнем Новгороде из-за схода наледи с крыши музея травмы получить пять детей. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района города.

Пострадавшие доставлены в больницу. По предварительным данным, четверо детей находятся в состоянии легкой степени тяжести, один ребенок – в состоянии средней тяжести, передает «Интерфакс».

Наледь сошла с крыши административного здания на улице Рождественской. Дети пришли с родителями на экскурсию в музей, расположенный в этом здании.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

