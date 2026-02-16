Один человек погиб и еще 10 пострадали при пожаре в Норильске

В Норильске при пожаре в жилом доме погиб мужчина, еще 10 человек отравились продуктами горения. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по Красноярскому краю.

«Вечером 15 февраля загорелась квартира девятиэтажного дома на проспекте Металлургов. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное пламя в окне второго этажа. <...> В результате пожара погиб мужчина», – говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали 64 человека по лестничным маршам с использованием специального оборудования, еще двоих спустили с помощью автолестницы. В больницы доставили 10 пострадавших, которые отравились продуктами горения.

Пожар был потушен на площади 25 кв. м. Предположительно, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

