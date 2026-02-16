В Приморье охотник погиб после нападения тигра

В Приморском крае тигр напал на охотника. От полученных ранений 23-летний мужчина скончался на месте. Следственные органы проводят проверку в связи с гибелью охотника.

Трагический инцидент произошел накануне в Чугуевском округе в 20 км от села Извилинка. Жертвой хищника стал охотник, доставлявший корма на подкормочную площадку, сообщило Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов региона.

На место оперативно выехали сотрудники охотнадзора, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося. «Ведутся работы по изъятию амурского тигра из естественной среды обитания», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы жителям близлежащих населенных пунктов нет.

Владивосток, Наталья Петрова

