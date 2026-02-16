В Австралии полиция просит преступников вернуть похищенного старика – они взяли не того, кто был им нужен

Австралийская полиция обратилась через СМИ с крайне необычной просьбой – освободить 80-летнего мужчины, ошибочно похищенного в Сиднее. Полиция полагает, что похитители намеревались похитить человека, связанного с преступной сетью в западной части города, но жертва «не имеет к этому отношения».

Как сообщают СМИ, в пятницу, 13 февраля, полиция узнала, что трое человек похитили восьмидесятилетнего Криса Багсаряна из его дома в Норт-Райде, районе на севере Сиднея.

«Я на 100% уверен, что похитители взяли не того человека», – заявил в понедельник журналистам Эндрю Маркс, командир отдела по расследованию ограблений и преступлений.

По данным общественной телерадиокомпании ABC, преступники намеревались похитить человека, связанного с преступной сетью в западном Сиднее. Однако этот дедушка «не причастен ни к какой преступной деятельности», – повторил Эндрю Маркс.

«Это не тот случай, когда людей похищают наугад. Здесь похитители намеревались похитить конкретного человека, но похитили не того», – продолжил он.

Таким образом, подчеркивая «крайне странный» характер своей просьбы, полицейский настоятельно призвал преступников как можно скорее освободить заключенного.

По данным полиции, во время похищения жертва была одета в серую пижаму и красно-зеленую фланелевую рубашку и нуждается в ежедневном медицинском уходе. Как сообщают местные СМИ, видео и фотографии тяжелобольного Криса Багсаряна распространяются в криминальном мире Сиднея.

Сидней, Елена Васильева

