Запорожская область частично обесточена

Мелитополь, Энергодар, а также четыре муниципальных округа Запорожской области остались без электроснабжения. Об этом сообщает региональное минэнерго.

«В городских округах Мелитополь и Энергодар, а также в Куйбышевском, Васильевском, Веселовском и Акимовском муниципальных округах зафиксировано отключение электроснабжения», – говорится в сообщении.

Причины блэкаута уточняются. Аварийные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения.

Ожидается, что подача электричества будет возобновлена в течение текущего дня – при условии сохранения безопасной обстановки и отсутствия дополнительных технологических осложнений, отметили в ведомстве.

Мелитополь. Февраль 16, Наталья Петрова

