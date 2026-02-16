При взрыве газа в частном доме на Кубани погиб один человек

Прокуратура проводит проверку после взрыва газа в частном доме в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства. В результате происшествия, по данным местных властей, погиб один человека, дом частично разрушен.

Инцидент произошел утром 16 февраля в станице Крепостная. По данным прокуратуры, один человек находится под завалами, еще три человека, в том числе двое детей, не пострадали.

На место выехали оперативные службы, а также и.о. прокурора района Виталий Петров.

В то же время глава района Алексей Чеверев уточнил в своем телеграм-канале, что, по предварительной информации, в доме взорвался газовый баллон, погибла женщина. На месте работают экстренные службы.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube