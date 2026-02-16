российское информационное агентство 18+

В Новосибирске силовики штурмом взяли квартиру, где мужчина захватил заложницу

В Новосибирске мужчина заявил о захвате сожительницы в заложники, избивал ее и пытался поджечь квартиру. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Прибывшие по вызову сотрудники патрульно-постовой службы установили, что ранее судимый нетрезвый мужчина закрылся в своей квартире. Через дверь он сообщил полицейским о том, что взял в заложники свою сожительницу», – написала Волк в канале в MAX.

На место направили дополнительные силы территориального ОВД и сотрудников Росгвардии. Правоохранители решили проникнуть в квартиру на втором этаже через окно. В результате штурма злоумышленник задержан.

Мужчину доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Новосибирск, Зоя Осколкова

