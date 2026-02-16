В Херсонской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ

Жительница села Райское-2 Новокаховского городского округа Херсонской области погибла в результате удара украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Вражеский беспилотник сбросил боеприпас на 70-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась от тяжелых ранений.
Кроме того, по информации главы региона, украинский дрон атаковал автомобиль около села Васильевка в Каховском районе. Пострадал 21-летний мужчина. Его доставили в Каховскую ЦРБ.
Геническ, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»