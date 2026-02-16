В Башкирии попавшей под поезд женщине отрезало ногу

Жительница Башкирии попала под поезд и лишилась ноги. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах.
Инцидент произошел на улице Черноморской в Стерлитамаке. Женщина 1990 года рождения попала под поезд на железнодорожном переезде.
Пострадавшая лишилась ноги, а также получила тяжелые травмы головы и туловища. В шоковом состоянии женщину госпитализировали.
На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Уфа, Зоя Осколкова
