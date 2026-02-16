российское информационное агентство 18+

Понедельник, 16 февраля 2026, 16:58 мск

В Башкирии попавшей под поезд женщине отрезало ногу

Жительница Башкирии попала под поезд и лишилась ноги. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Черноморской в Стерлитамаке. Женщина 1990 года рождения попала под поезд на железнодорожном переезде.

Пострадавшая лишилась ноги, а также получила тяжелые травмы головы и туловища. В шоковом состоянии женщину госпитализировали.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Уфа, Зоя Осколкова

