Убил за плач: житель Хакасии расправился с 4-месячным сыном

В Хакасии 27-летний мужчина несколько раз ударил четырехмесячного сына по голове, когда тот начал плакать. Ребенок от полученных травм скончался. Отца задержали. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Согласно данным следствия, вечером 13 февраля фигурант находился дома в состоянии алкогольного опьянения. В комнате на детской кровати лежал его 4-месячный сын, который начал плакать. В этот момент мужчина подошел к ребенку и несколько раз ударил его по голове, после чего мальчик перестал кричать. От полученных телесных повреждений он скончался спустя два дня, утром 15 февраля.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следствие готовит ходатайство в суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Абакан, Наталья Петрова

