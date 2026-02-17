Шестеро россиян пострадали при падении лифта в отеле в Таиланде

В Таиланде шестеро российских туристов пострадали при падении лифта в отеле. Проводится проверка.
Инцидент произошел в отеле на пляже Ката на острове Пхукет. Лифт поднимался с первого на пятый этаж и резко провалился, передает телеграм-канал «Mash». Кабина остановилась ниже уровня первого этажа.
В результате пострадали шесть человек – четверо взрослых, подросток и восьмилетний ребенок. Всех пострадавших отправили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Отмечается, что правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
Бангкок, Зоя Осколкова
