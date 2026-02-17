Пять человек погибли при лобовом столкновении машин в Туве

В Туве пять человек стали жертвами лобового ДТП в Кызылском районе. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
Смертельная авария произошла на 22 километре автодороги Кызыл – Эрзин около 15:30 по местному времени.
«По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек», – сказано в сообщении.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Причины ДТП устанавливаются.
Прокуратура организовала проверку по факту дорожной аварии.
