Пять человек погибли при лобовом столкновении машин в Туве

В Туве пять человек стали жертвами лобового ДТП в Кызылском районе. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Смертельная авария произошла на 22 километре автодороги Кызыл – Эрзин около 15:30 по местному времени.

«По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек», – сказано в сообщении.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Причины ДТП устанавливаются.

Прокуратура организовала проверку по факту дорожной аварии.

Кызыл, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

