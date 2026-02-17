Школьник получил ожоги глаз, пытаясь повторить химический опыт из соцсетей

В Омской области подросток попытался повторить химический опыт, который увидел в соцсетях, и получил ожоги глаз. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

14-летний мальчик увидел в соцсетях удивительный опыт и решил повторить его с друзьями. Дети собрали ингредиенты, но что-то пошло не так, химическая реакция вышла из-под контроля, произошел выброс едких веществ.

«Сейчас мальчик проходит длительную и сложную реабилитацию. Несмотря на все усилия врачей, у него зафиксирована частичная потеря зрения», – сообщил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

Ребенка госпитализировали в клиническую офтальмологическую больницу имени В. П. Выходцева. Медики делают все возможное, чтобы восстановить подростку зрение и предотвратить возможные осложнения.

Омск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

