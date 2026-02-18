В Швеции задержали россиянина по запросу США

Полиция безопасности Швеции задержала гражданина России, объявленного США в международный розыск прошлым летом.
Американский суд заочно выдал ордер на арест россиянина. Мужчина подозревается в нарушении санкционного режима в 2022-2023 годах. Американская сторона добивается его экстрадиции.
«Дело касается международного ордера на арест. Поскольку полиция безопасности оказывает помощь другой стране в расследовании уголовного дела, мы не можем вдаваться в подробности», – заявил пресс-секретарь ведомства Юнатан Свенссон шведскому телеканалу TV4.
Задержание россиянина произошло в конце декабря. В настоящее время ведутся переговоры о его экстрадиции. Окончательное решение примет правительство Швеции.
Стокгольм, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»