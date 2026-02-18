Жителя Алтая задержали за сбор данных для украинской разведки

В Алтайском крае задержали местного жителя по обвинению в сборе для Службы безопасности Украины сведений о дислокации и маршрутов передвижении военной техники в регионе. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По информации спецслужбы, 55-летний мужчина через мессенджер установил контакт с представителем СБУ и по заданию куратора собирал и передавал ему информацию о местах дислокации подразделений и маршрутов передвижения военной техники одной из воинских частей ВС РФ на территории края.

В отношении жителя Алтая возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). По ходатайству следствия суд заключил фигуранта под стражу. Расследование дела продолжается.

Барнаул, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

