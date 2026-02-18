Житель Омска ранил ножом врача скорой помощи, приехавшей к его матери

В Омске вооруженный ножом мужчина напал на бригаду скорой помощи. Пострадала женщина-врач. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Местный житель вызвал медиков для своей матери. Приехавшие на вызов врачи осмотрели женщину и предложили поехать в больницу, пациентка от госпитализации отказалась. 39-летний сын женщины не согласился с таким решением, схватил со стола нож и начал требовать от медиков забрать мать в больницу.

«В результате, гражданин нанес 36-летнему медику резаную рану двух пальцев левой руки. В это время врач нажала кнопку экстренного вызова на планшете. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нападавшего, у которого имелись признаки алкогольного опьянения, и доставили в отдел полиции», – сообщили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Отмечается, что ранее нападавший уже был судим за кражи и побои.

Омск, Зоя Осколкова

