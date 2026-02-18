В Калифорнии после схода лавины пропали 10 лыжников

В Калифорнии начата масштабная спасательная операция по поиску десяти лыжников, пропавших без вести после схода лавины во вторник, сообщили местные власти. Снежный обвал произошел утром на вершине Касл-Пик, расположенной в горах Сьерра-Невада на севере штата, который в последние дни переживал сильную метель.

По данным управления шерифа округа Невада, группа из 16 лыжников, включая четырех гидов, попала в лавину во время катания вне трассы. «По меньшей мере шесть лыжников выжили и до сих пор находятся на месте происшествия в ожидании спасения, а остальные 10 числятся пропавшими без вести», – говорится в заявлении управления.

«В настоящее время ведутся спасательные операции с участием 46 спасателей. Погодные условия остаются крайне опасными», – заявили в офисе шерифа. Во вторник действовало предупреждение о сходе лавин, чтобы предупредить лыжников о высоком риске. Оно действует до вечера среды.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube