В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на минах

Два жителя Херсонской области получили смертельные травмы при подрыве на минах. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Первый инцидент произошел в селе Подлесное Алешкинского района, в результате подрыва на мине погиб мужчина 1968 года рождения.

В Алешках смертельную травмы из-за мины получил неизвестный мужчина. Личность погибшего устанавливается, отметил глава региона.

Кроме того, при обстреле Новой Каховки были повреждены три многоэтажки и газопроводы низкого давления. В селе Плодовое дрон сбросил боеприпас, повреждены частный дом и автомобиль. В Преображенке в результате атак БПЛА повреждены четыре частных дома.

