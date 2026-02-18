В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на минах

Два жителя Херсонской области получили смертельные травмы при подрыве на минах. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Первый инцидент произошел в селе Подлесное Алешкинского района, в результате подрыва на мине погиб мужчина 1968 года рождения.
В Алешках смертельную травмы из-за мины получил неизвестный мужчина. Личность погибшего устанавливается, отметил глава региона.
Кроме того, при обстреле Новой Каховки были повреждены три многоэтажки и газопроводы низкого давления. В селе Плодовое дрон сбросил боеприпас, повреждены частный дом и автомобиль. В Преображенке в результате атак БПЛА повреждены четыре частных дома.
Мелитополь, Зоя Осколкова
