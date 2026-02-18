В Татарстане один человек пострадал при обрушении крыши склада

Кровля трехэтажного здания склада рухнула в Зеленодольске в Татарстане. По предварительным данным, пострадал один человек. На месте работают экстренные службы.
Обрушение произошло в одном из корпусов распределительного центра торговой сети на улице Машиностроителей. Повреждена кровля площадью 100 кв. м.
Как сообщают власти, пострадала женщина, ее отправили в центральную больницу.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения в количестве 82 человек и 27 единиц техники, добавили в МЧС.
Казань, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»