В Татарстане один человек пострадал при обрушении крыши склада

Кровля трехэтажного здания склада рухнула в Зеленодольске в Татарстане. По предварительным данным, пострадал один человек. На месте работают экстренные службы.

Обрушение произошло в одном из корпусов распределительного центра торговой сети на улице Машиностроителей. Повреждена кровля площадью 100 кв. м.

Как сообщают власти, пострадала женщина, ее отправили в центральную больницу.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения в количестве 82 человек и 27 единиц техники, добавили в МЧС.

Казань, Зоя Осколкова

