Семиклассник напал с ножом на сверстника в школе в Пермском крае

В средней школе города Александровска Пермского края сегодня утром ученик 7 класса ранил сверстника. Пострадавший подросток находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Раненого семиклассника эвакуируют в город Березники. Из Перми готовится вылететь санавиация с анестезиологами и торакальным хирургом.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам пострадавшего, добавил Махонин.

Пермь, Наталья Петрова

