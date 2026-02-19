Семиклассник напал с ножом на сверстника в школе в Пермском крае

В средней школе города Александровска Пермского края сегодня утром ученик 7 класса ранил сверстника. Пострадавший подросток находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
Раненого семиклассника эвакуируют в город Березники. Из Перми готовится вылететь санавиация с анестезиологами и торакальным хирургом.
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам пострадавшего, добавил Махонин.
Пермь, Наталья Петрова
