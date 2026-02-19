8 из 9 лыжников, которых погребла лавина в Калифорнии, найдены мертвыми

Восемь из девяти лыжников, пропавших без вести в результате схода лавины в Калифорнии, найдены мертвыми, а последний пропавший считается погибшим, сообщили местные власти в среду. Эта лавина – одна из самых смертоносных в Соединенных Штатах за последние десятилетия.

Накануне в разгар снежной бури были спасены шесть лыжников из группы из 15 человек. «Несмотря на масштабные спасательные работы в крайне сложных условиях, восемь из девяти остальных лыжников были найдены мертвыми», – пояснила шериф округа Невада Шеннан Мун на пресс-конференции. Поиски последнего члена группы продолжаются, но этот человек «предполагается погибшим» из-за погодных условий в этом районе, добавила она.

Трагедия произошла во вторник утром недалеко от Касл-Пик, вершины в горах Сьерра-Невада, расположенной в районе озера Тахо, популярном месте отдыха для любителей гор в Калифорнии. Большое количество жертв вызывает множество вопросов о присутствии этой группы лыжников в этом районе.

Группа из одиннадцати лыжников отправилась в трехдневный лыжный поход вдали от горнолыжных курортов в воскресенье. Это произошло несмотря на сильную метель, которая шла в Калифорнии в течение нескольких дней и привела к закрытию нескольких горнолыжных курортов и шоссе в районе озера Тахо. Метеорологическая служба выпустила предупреждения, подчеркнув «высокий» риск схода лавин в этом районе во вторник и среду.

Компания Blackbird Mountain Guides, организовавшая экспедицию, пока не объяснила, почему одобрила этот поход. По данным компании, группа возвращалась с экскурсии, когда во вторник утром попала в лавину. «Мы выражаем соболезнования пропавшим без вести, их семьям и спасателям », – говорится в заявлении Blackbird Mountain Guides, стоимость таких трехдневных походов в которой превышает 1000 долларов с человека.

Из шести выживших двое были госпитализированы. Всего было задействовано около пятидесяти спасателей. Когда они, наконец, добрались до группы во вторник вечером, погодные условия были экстремальными, отметил шериф Мун.

«Назвать погоду «экстремальной» – это еще мягко сказано», – настаивала она, подчеркивая, что было много снега и сильный ветер, которые значительно затруднили доступ спасателей. «Пожалуйста, избегайте Сьерра-Невады (горного хребта) во время нынешнего шторма и в ближайшие дни избегайте поездок в горы, – умолял шериф округа Плейсер Уэйн Ву, чьи силы также участвовали в спасательной операции. – Там очень опасные условия».

