Такер Карлсон рассказал о задержании и допросе своей съемочной группы в Бен-Гурионе. Аэропорт все отрицает

Американский журналист Такер Карлсон сообщил что его и съемочную группу задержали и допросили в аэропорту Бен-Гурион. Об этом сообщает газета Daily Mail. Карлсон описал ситуацию так: люди, представившиеся СБ аэропорта, забрали паспорта группы, отвели исполнительного продюсера в отдельную комнату и там допрашивали. У Карлсона и членов съемочной группы потребовали пояснить, о чем они говорили с послом США Майком Хакаби. Их встреча была организована после онлайн-спора об отношении к христианам в еврейском государстве.

Управление аэропортов Израиля опровергло заявление Карлсона о том, что он и его сотрудники были задержаны или допрошены. По данным управления, речь шла о «стандартном, вежливом допросе, призванном обеспечить безопасность и конфиденциальность пассажиров», пишет VINnews.

«Господину Карлсону и его группе вежливо задали несколько стандартных вопросов в соответствии со стандартными процедурами, применяемыми ко многим пассажирам», – говорится в заявлении.

Отмечается также, что разговор с Карлсоном был проведен «в отдельной комнате в VIP-зале исключительно для того, чтобы избежать проведения подобного обсуждения на публике».

Отметим, что аэропорт Бен-Гурин славится на весь мир особым отношением СБ к пассажирам. Любой человек может вызвать особый интерес у сотрудников, после чего он может быть подвергнут более детальному личному досмотру, доскональной проверке его багажа, словесному опросу, который может занять от 15 минут до 2 часов. Такие ситуации случаются на как на прилете в Бен-Гурин, на этапе прохождения государственной границы, так и на вылете из Тель-Авива. Бен-Гурин объясняет все эти меры необходимостью обеспечения полной безопасности как принимающей стороны, так и пассажиров.

