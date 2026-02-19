На Алтае грузовик врезался в микроавтобус: пострадали семь человек

На Алтае грузовик КамАЗ столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии пострадали семь человек, пять из них госпитализированы. Об этом сообщил региональный главк МВД РФ.

ДТП произошло в 4:40 по местному времени в Шипуновском районе на 201 км автодороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с республикой Казахстан». Большегруз выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Nissan Elgrand.

После аварии семь человек были доставлены в больницу, пять из них госпитализированы, в том числе ребенок, им оказывается медицинская помощь.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств аварии и принятие процессуального решения, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Барнаул, Наталья Петрова

