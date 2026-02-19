Житель Ростовской области взорвал гранату при попытке задержания полицией

В Ростовской области находящийся в розыске мужчина взорвал гранату, когда его попытались задержать сотрудники полиции. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Сотрудники уголовного розыска по Таганрогу разыскивали подозреваемого 1981 года рождения. По данным оперативников, он мог скрываться в селе Николаевка.

«Прибывшие на место полицейские в одном из домов обнаружили подозреваемого, который при задержании оказал сопротивление и осуществил подрыв взрывного устройства, предположительно боевой гранаты», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина погиб на месте, двое полицейских получили ранения и были госпитализированы.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, а также инженерно-сапёрная группа ОМОН «Кобальт» Управления Росгвардии по Ростовской области, устанавливаются все обстоятельства произошедшего». – добавили в МВД.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

