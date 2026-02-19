Сегодня, в день своего 66-летия, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, был арестован и находится под стражей в полиции.

Полиция долины Темзы сообщила, что восьмой в очереди на британский престол был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Представитель полиции заявил, что сотрудники проводят обыски по адресу в Норфолке – предположительно, это Вуд-Фарм, где он находится в изгнании, – и по адресу в Беркшире, вероятно, это Роял-Лодж в Виндзоре, где он проживал более 20 лет до этого месяца.

«В настоящее время мужчина находится под стражей в полиции», – заявил представитель ведомства, но полиция не подтвердила, куда был доставлен Эндрю, который сегодня отмечает свой день рождения.

Заместитель начальника полиции долины Темзы Оливер Райт заявил: «После тщательной оценки мы начали расследование по данному обвинению в должностном преступлении. Важно, чтобы мы сохранили целостность и объективность нашего расследования, работая с нашими партнерами над расследованием этого предполагаемого преступления. Мы понимаем значительный общественный интерес к этому делу и будем предоставлять обновления в надлежащее время».

Как сообщает Daily Mail, об аресте Эндрю стало известно сегодня, примерно через час после того, как полиция появилась в Сандрингеме. Шесть полицейских машин без опознавательных знаков прибыли в поместье короля Карла в Норфолке в 8 утра.

Очевидцы заявили, что группа из восьми человек была в штатской одежде, но, судя по всему, являлась сотрудниками полиции. У одного из мужчин, по всей видимости, был полицейский ноутбук.

Они припарковались недалеко от бывшего дома принца Филиппа, Вуд-Фарм, куда Эндрю был сослан. Затем была сфотографирована колонна автомобилей, покидающих это место.

Эндрю, которому сегодня исполняется 66 лет, проживает в Сандрингеме после того, как его старший брат выселил его из Роял-Лодж в Виндзоре после дела Эпштейна.

В Сандрингеме появилась полиция, несмотря на заявление сэра Кира Стармера о том, что «никто не выше этого». В Великобритании полиция рассматривает вопрос о начале расследований по обвинениям, связанным с Эпштейном, включая торговлю людьми и сексуальное насилие – и во всем этом амешен младыший сын Елизаветы II.

Его брат, король Чарльз, заявил, что готов помочь полиции в расследовании.

Второй сын королевы, возможно, передавал Эпштейну секретную информацию, работая торговым представителем Великобритании. Также есть утверждения, что он мог тайно провести женщину в Букингемский дворец. Возможно, их незаконно переправили в Великобританию на самолете Эпштейна, известном как «Лолита Экспресс».

Бывший принц Эндрю, которого в прошлом году лишили титулов из-за связей с Эпштейном, категорически отрицает какие-либо правонарушения.

Лондон, Елена Васильева

