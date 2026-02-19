Пять человек погибли в лобовом ДТП в Дагестане

В Дагестане в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек. Об этом сообщает республиканский главк МВД России.

В ведомстве уточнили, что сегодня около 14:30 на втором километре автодороги «Магарамкент – Ахты – Рутул», 46-летний мужчина на LADA Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с LADA Granta под управлением 35-летнего жителя Магарамкентского района.

«В результате ДТП оба водителя, два пассажира Priora и один пассажир Granta скончались на месте происшествия», – говорится в сообщении дагестанской полиции.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют точные обстоятельства смертельной автоаварии.

Махачкала, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube