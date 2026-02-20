российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 февраля 2026, 09:53 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ПВО за ночь сбила над Россией 149 украинских беспилотников

Средства противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 149 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, 57 дронов сбито над территорией Брянской области, 20 – над Крымом, 17 – над Краснодарским краем, два – над Ростовской областью и один – над Белгородской область. Еще 28 БПЛА перехвачено над акваторией Черного моря и 24- над Азовским морем.

В Севастополе в результате воздушной атаки погиб 30-летний мужчина, сообщил губернатор Михаил Развозжаев. Он получил осколочные ранения головы и грудной клетки от падения обломков сбитого дрона. «Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место, медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось», – написал Развожаев в своем телеграм-канале. По предварительным данным, погибший находился на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Силы ПВО сбили над Севастополем 16 вражеских БПЛА, еще пять целей уничтожили в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем.

В Брянской области в результате атаки украинских FPV-дронов на поселок Суземка ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз. Мужчина доставлен в больницу. Также повреждены два легковых автомобиля.

Ночью ограничения на полеты вводились в аэропортах Волгограда, Геленджика, Сочи и Краснодара.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,