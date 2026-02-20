Трамп назвал позором арест сына Елизаветы II

Дональд Трамп считает арест бывшего принца Эндрю, который провел несколько часов под стражей после обвинений в «ненадлежащем исполнении служебных обязанностей» в связи с делом Эпштейна, был «очень печальным».

«Я считаю это позором. Я считаю это очень печальным. Я считаю, что это очень плохо для королевской семьи. Это очень, очень печально», – заявил президент США во время брифинга на борту своего самолета.

Напомним, что лишенный титулов бывший принц Эндрю был арестован и взят под стражу в день своего 66-летия, что стало беспрецедентным арестом для британской монархии с XVII века.

Король Карл III, комментируя происходящее, отметил, что хочет «позволить правосудию идти своим чередом».

В начале февраля полиция Виндзора сообщила, что «оценивает» утверждения о том, что Эндрю передавал потенциально конфиденциальную информацию американскому финансисту и педофилу Джеффри Эпштейну, включая отчеты о поездках в Азию, совершенных Эндрю в период с 2001 по 2011 год, когда он был специальным посланником Великобритании по торговле.

Арест Эндрю беспрецедентен в современной истории британской монархии. Король Карл III заявил, что предлагает британским властям «свою поддержку и сотрудничество». Он добавил, что не будет давать никаких дальнейших комментариев, пока продолжается разбирательство.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube