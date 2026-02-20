ФСБ предотвратила готовившийся на 23 Февраля теракт в Ставрополе

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставрополе, планировавшийся спецслужбами Украины на 23 Февраля. Мужчина, готовившийся взорвать здание государственного фонда поддержки участников СВО, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, гражданин России, планировавший теракт по заданию киевских спецслужб, был членом одной из запрещенных в России украинских террористических организаций.

Целями преступника были административное здание ставропольского филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и расположенный рядом с ним «Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга».

Как отметили в ФСБ, злоумышленник получил от украинских кураторов инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства и 19 февраля начал подготовку к теракту. Мужчина попытался извлечь из тайника комплектующие для окончательной сборки бомбы, которые он заранее купил и заложил в схрон.

«При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем», – заявили в спецслужбе, отметив, что пострадавших среди правоохранителей и мирного населения нет.

Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (подготовка к террористическому акту) УК РФ.

Москва, Наталья Петрова

