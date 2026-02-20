российское информационное агентство 18+

Пятница, 20 февраля 2026, 11:52 мск

В ЛНР два человека ранены в результате удара дрона ВСУ по машине

В Сватовском районе Луганской народной республики украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, ранены два мирных жителя. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

По ее словам, для эвакуации пострадавших пришлось привлекать военнослужащих. «Над трассой продолжали кружить вражеские беспилотники. Забрать пострадавших удалось только спустя два часа», – рассказала министр.

Пащенко уточнила, что водитель получил тяжелую минно-взрывную травму – осколочные ранения головы, живота, рук и ног. «У пассажира акубаротравма», – добавила она.

Луганск, Наталья Петрова

