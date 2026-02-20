Глава департамента по делам казачества задержан на Кубани

Глава департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин задержан сотрудниками УФСБ по региону. У него прошли обыски. Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Тарарыкин подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении бюджетных средств, предназначенных для развития казачества (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По словам источника, фигурант склонял должностных лиц Кубанского войскового казачьего общества (КВКО) к заключению контрактов с рядом краевых СМИ на 15 миллионов рублей «по оказанию услуг на заведомо невыгодных для него условиях за счет средств госпрограммы «Казачество Кубани», передает РИА «Новости»,

Собеседник агентства добавил, что для давления на КВКО использовался административный ресурс вице-губернатора Александра Агибалова.

