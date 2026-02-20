На Байкале под лед ушел УАЗ с туристами из Китая: погибли 8 человек

На Байкале в районе мыса Хобой острова Ольхон провалился под лед автомобиль «УАЗ» с китайскими туристами. Всего в «буханке» находились девять человек. По данным очевидцев, один иностранец спасся. Ведутся поиски остальных туристов и водителя. По предварительным данным, они погибли, сообщил губернатор Иркутской области Кобзев в своем телеграм-канале.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы трагедии, а также представители органов системы профилактики, обеспечивающие безопасность на водном объекте», – говорится в сообщении.

Прокуратура Ольхонского района начала проверку и контролирует уголовное дело в связи с происшествием на льду озера Байкал. Надзорное ведомство даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Генконсульство КНР в Иркутске уведомлено о случившемся, отметил Кобзев.

Губернатор напомнил, что ледовая переправа на остров Ольхон пока не открыта и выезд на лед категорически запрещен.

Иркутск, Наталья Петрова

