Запорожская область частично обесточена из-за атаки ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обесточивании северо-запада региона.

«В результате массированной атаки противника по энергетическим сетям Запорожской области значительная часть северо-запада региона обесточена», – написал он в своем телеграм-канале.

Отключения коснулись города Энергодара, села Великая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа и села Малая Белозерка Васильевского муниципального округа.

Специалисты уже приступили к восстановительным работам, добавил глава региона.

В свою очередь, глава Энергодара Максим Пухов сообщил в своем телеграм-канале, что имеющихся мощностей недостаточно для восстановления полноценного энергоснабжения города. По его словам, временно электричество будет подаваться только на критически важные объекты (водоснабжение, водоотведение, тепловая генерация, медсанчасть). Остальные потребители будут запитаны после устранения аварии, добавил он.

Мелитополь, Наталья Петрова

