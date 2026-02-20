российское информационное агентство 18+

Пятница, 20 февраля 2026, 15:12 мск

ВСУ ударили по территории школы в Энергодаре, где находились сотни детей

ВСУ в полдень целенаправленно атаковали беспилотником территорию школы в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, в момент атаки в учебном заведении находилось порядка 600 детей и 100 сотрудников. Вражеский дрон врезался в дерево, расположенное во дворе школы, после чего взорвался. В результате детонации повреждены остекление и фасад здания.

«По предварительным данным, никто из учащихся и сотрудников не пострадал», – написал Пухов в своем телеграм-канале. Детей и персонал эвакуировали в безопасное место.

Энергодар, Наталья Петрова

