Дроны ВСУ пытаются атаковать производственные объекты в Альметьевске, работает ПВО

В Альметьевске в Татарстане зафиксирована попытка массированной атаки украинских беспилотников на производственные объекты. Об этом сообщила глава муниципалитета Гюзель Хабутдинова.

По ее словам, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы работают в усиленном режиме. «Угроза нейтрализуется», – отметила глава города.

Жителям рекомендовано по возможности минимизировать нахождение на открытом пространстве, а в помещениях держаться подальше от окон. В случае усиления угрозы будет объявлен сигнал оповещения о необходимости проследовать в укрытия, добавила Хабутдинова.

Глава города напомнила о запрете на съемку и публикацию фото, видео БПЛА и последствий их атак.

Ранее пресс-служба правительства Татарстана сообщила о введении режима угрозы атаки БПЛА в Казани, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге.

В аэропортах Казани и Нижнекамска с 8:25 мск действуют ограничения на полеты.

Альметьевск, Наталья Петрова

