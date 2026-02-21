На Ямале вертолет Ми-8 с пассажирами жестко сел в поле

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. На борту находились 10 человек: три члена экипажа и семь пассажиров. Все они живы. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительной информации, 21 февраля 2026 года вертолет Ми-8 RA-24166 авиакомпании «Ямал», выполнявший регулярный рейс по маршруту Панаевск-Яр-Сале, после взлета с посадочной площадки Панаевск, пролетев около 400 метров, выполнил жесткую посадку на заснеженную поверхность поля», – сказали в пресс-службе.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Следствием рассматриваются две версии жесткой посадки вертолета: ошибка пилотирования и технические неисправности воздушного судна.

Новоуренгойская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов, сообщила Уральская транспортная прокуратура. Кроме того, надзорное ведомство взяло на контроль ход проводимой доследственной проверки.

В департаменте здравоохранения ЯНАО сообщили ТАСС, что у пассажиров и членов экипажа серьезных травм нет. Медицинская помощь им оказана на месте.

В экстренных службах агентству уточнили, что командир экипажа получил травму головы, бортмеханик – травму руки, у одной женщины – гипертонический криз, у остальных пассажиров легкие ушибы.

Салехард, Наталья Петрова

