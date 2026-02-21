Сибирячка подожгла дом, где ее муж выпивал с приятелями: погибли трое

В Красноярском крае женщина подожгла частный дом, где распивал спиртное с односельчанами ее муж. Погибли три человека, четверым удалось спастись. В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве трех лиц с особой жестокостью общеопасным способом (п.п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Пожар произошел в селе Тубинск Краснотуранского района. По версии следствия, днем 20 февраля семеро мужчин употребляли алкогольные напитки в частном доме. Вечером туда пришла 42-летняя жена одного из мужчин и в ходе конфликта по поводу чрезмерного употребления сельчанами алкоголя облила помещение горючей жидкостью и подожгла. Четверым мужчинам удалось выбраться из горящего дома, трое, будучи в сильном опьянении, остались внутри и погибли. В числе тех, кто спасся, оказался муж злоумышленницы, уточняет ТАСС, ссылаясь на СК РФ.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube