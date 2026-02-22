Половина Запорожской области остается без света после мощной атаки ВСУ

В результате массированной атаки украинских войск по энергетической системе Запорожской области почти половина региона остается без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Изначально перебои в подаче электричества затронули весь регион. «В части муниципальных и городских образований удалось оперативно восстановить электроснабжение. Без света остается около 50 процентов региона», – написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Ожидается, что они будут завершены в течение дня. «Энергетики прилагают все усилия, чтобы возобновить подачу электричества как можно скорее по всей территории области», – подчеркнул глава региона.

Мелитополь, Наталья Петрова

