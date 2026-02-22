Резервуар с топливом загорелся после удара ВСУ по нефтебазе в Луганске

Два украинских беспилотника ранним утром нанесли удар по территории нефтебазы в южной части Луганска. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, в результате атаки ранение получил сотрудник охраны предприятия.

Руководитель ЛНР добавил, что был поврежден резервуар с топливом, из-за чего произошло возгорание.

«Оперативные службы предпринимают необходимые действия для ликвидации», – написал Пасечник в Max. По его словам,на месте также работают следователи Следственного управления СК РФпо ЛНР, которые фиксируют последствия вражеской атаки.

Луганск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube