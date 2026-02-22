российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 22 февраля 2026

Один человек погиб и один ранен при атаке БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области один мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате целенаправленных атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, украинский дрон ударил по автомобилю вблизи хутора Первомайский в Волоконовском округе. От полученных ранений водитель скончался на месте.

В Белгородском округе в районе хутора Церковный на территории предприятия сдетонировал FPV-дрон. В результате взрыва женщина получила травматическую ампутацию ноги. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в тяжелом состоянии в городскую больницу №2 Белгорода. Пациентке оказывается вся необходимая помощь.

Белгород, Наталья Петрова

