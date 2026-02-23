За четыре часа над регионами России сбили 34 дрона ВСУ

Средства противоздушной обороны за четыре часа перехватили 34 украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, шесть дронов уничтожили над Крымом, четыре – над Краснодарским краем, два – над Белгородской областью. Кроме того, 21 БПЛА нейтрализован над акваторией Азовского моря и один – над Черным морем.

Угрозу атаки беспилотников объявляли в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Анапе. Как сообщила Росавиация, временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи. Воздушная гавань Сочи к настоящему времени возобновила работу.

По последним данным, в Сочи повторно объявили беспилотную опасность.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube