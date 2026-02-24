В Башкирии подросток напал с ножом на сверстника

В Башкирии 17-летний юноша ранил ножом сверстника. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел накануне ночью. Как сообщили в региональном управлении СКР, на улице между двумя несовершеннолетними случился конфликт, один из них нанес оппоненту не менее двух ударов ножом в область живота и руки.

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия»).

Уфа, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube