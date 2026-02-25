В Перу упал военный вертолет – выжила только маленькая собака

Маленькая собака – единственная выжившая в результате крушения военного вертолета на юге Перу, в котором погибли 15 человек, в том числе семь несовершеннолетних в возрасте от 3 до 17 лет.

Как уточнила пресс-служба Военно-воздушных сил Перу (ВВС Перу), в ходе спасательной операции спасатели обнаружили животное карамельного цвета рядом с телом его владельца, 50-летнего полковника Хавьера Ноле, который находился на борту вместе со своей женой и двумя дочерьми. «Это питомец полковника Ноле; это единственный выживший», – заявил источник из FAP.

Проводится расследование для установления причин аварии.

Все находившиеся на борту погибли. Среди жертв были четверо военнослужащих и одиннадцать гражданских лиц, в том числе жены военнослужащих и семь несовершеннолетних в возрасте от 3 до 17 лет. По данным телеканала Latina Television , собака не проявляла признаков агрессии и была отправлена на ветеринарный осмотр.

Вертолёт Ми-17 вылетел в воскресенье из Писко, в регионе Ика. В понедельник его обнаружили на земле недалеко от города Чала, в регионе Арекипа, более чем в 300 км от места вылета. Борт в последние дни использовался для проведения спасательных операций, связанных с наводнением, вызванным проливными сезонными дождями в регионе Арекипа. Военно-воздушные силы начали расследование для установления причин крушения.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube