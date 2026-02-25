Запорожская область частично обесточена из-за дефицита мощности

Более 43 тысяч абонентов в шести муниципалитетах Запорожской области остались без электроснабжения из-за дефицита мощности. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«В связи с нехваткой мощности в энергетическом оборудовании, произошло частичное отключение электроэнергии, затронувшее Акимовский, Бердянский, Мелитопольский, Куйбышевский, Приазовский и Пологовский округа», – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, энергетики уже приступили к восстановительным работам.

Балицкий попросил местных жителей ограничить использование мощных электроприборов в пиковые часы нагрузки утром и вечером – с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00.

Мелитополь, Наталья Петрова

