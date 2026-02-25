Житель Оренбурга не хотел возвращать долг и заказал убийство бизнесмена

В Оренбурге спецслужбы предотвратили убийство предпринимателя. Заказчиком оказался должник бизнесмена. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации в целях недопущения дестабилизации обстановки в этнической среде Оренбургской области предотвращено заказное убийство крупного предпринимателя, гражданина России, выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый занял у местного коммерсанта 15 млн рублей, не желая возвращать долг, он решил нанять киллера. «Задержание злоумышленника осуществлено при попытке передачи им денежных средств за убийство соотечественника непосредственному исполнителю», – добавили в ЦОС.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 (организация приготовления убийства по найму) УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube