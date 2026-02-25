На Кубани пресекли теракт на военном аэродроме на заданию Киева

ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае. Задержан 39-летний мужчина, который собирался поджечь самолет по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По информации спецслужбы, россиянин сам установил контакт в мессенджере WhatsApp* с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. По указанию куратора мужчина собирал и передавал фото и видеоматериалы о военных объектов на территории Кубани. Затем он получил задание поджечь военный самолет при помощи самодельной зажигательной смеси на одном из аэродромов Краснодарского края.

Мужчину задержали на стадии подготовки к преступлению. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта и государственной измене. Фигурант заключен под стражу.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена

Краснодар, Наталья Петрова

