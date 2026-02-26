Мать и двое детей погибли при пожаре в Бурятии

В результате пожара в частном доме в Бурятии погибли три человека – мать и двое детей. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

Жилой дом в селе Нижняя Иволга загорелся в ночь на четверг. К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены кровля, пристрой и веранда. В ходе тушения пожара были найдены тела 29-летней женщины и двоих детей – семи и десяти.

Площадь возгорания составила 56 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы пять огнеборцев и три единицы техники.

Причина возгорания устанавливается. На месте ЧП работают дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

