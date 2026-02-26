Карманник украл у жительницы Иркутска 3 млн рублей, которые она везла мошенникам

В Иркутске 37-летняя женщина лишилась 9 миллионов рублей: 6 миллионов она отдала мошенникам, еще 3 миллиона у нее похитил карманник в автобусе, когда она ехала до ближайшего банкомата, чтобы перевести деньги аферистам. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

Сначала потерпевшей позвонил «сотрудник спецслужб» и убедил, что ее денежные средства в опасности. Под предлогом сохранности сбережений злоумышленники предложили женщине передать их курьеру, что она и сделала. Еще 3 миллиона рублей иркутянка также сняла со своего счета и по требованию мошенников направилась к ближайшему банкомату для перевода денег на «безопасный счет». В переполненном автобусе карманник украл у нее наличные.

Правоохранители возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ(кража) и ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Карманника в итоге задержали. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый житель Иркутска. В его квартире полицейские нашли часть похищенных денег, свыше миллиона рублей, спрятанные во фрагменте стены. Оставшиеся средства он успел потратить на личные нужды.

Иркутск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube