Украинского шпиона поймали в Запорожской области

ФСБ задержала жителя Запорожской области, передававшего украинской разведке данные о дислокации и перемещениях военных и техники ВС России для последующего нанесения ударов по позициям российских войск.

По информации спецслужбы, 31-летний житель Приазовского района, гражданин России, по своей инициативе установил контакт с представителем Службы безопасности Украины через мессенджер Signal и по его заданию вел наблюдение за местами размещения и передвижениями личного состава и военной техники ВС РФ, а также выведывал соответствующую информацию у местных жителей. Полученные таким образом сведения он передал украинскому куратору для последующего нанесения по позициям российских войск ракетно-бомбовых ударов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) и ст. 276 (шпионаж) УК РФ. Мужчина заключен под стражу.

Москва, Наталья Петрова

